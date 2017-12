Trafic de drogue Ã  Saida : 20 annÃ©es de rÃ©clusion criminelle Ã  l'encontre de huit individus

Le tribunal criminel de Saida a prononcé, dimanche dernier une peine de 20 années de réclusion criminelle à l’encontre de huit individus dont l’un de nationalité marocaine reconnus coupables de trafic de drogue provenant du Maroc.

Les faits de cette affaire remontent, selon l’arrêt de renvoi, à février 2014 où les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Nâama ont reçu des informations faisant état de trafic de substances psychotropes et d’introduction de 12 quintaux de kif traité à Djénine Bourzeg (wilaya de Nâama) à travers les frontières avec le Maroc.

Les gendarmes ont réussi, ainsi, à saisir 12 quintaux de kif traité et 180 psychotropes et à arrêter le trafiquant marocain qui a introduit cette quantité en utilisant des baudets de la localité de Ketama (Maroc) vers Hadjrat Meghil dans la commune de Djénine Bourzeg, a-t-on indiqué.

Les enquêtes sitôt diligentées ont abouti à l’arrestation de sept individus de nationalité algérienne impliquées dans cette affaire. Les sept dealers arrêtés ont nié les chefs d’inculpation de trafic de drogue retenus contre eux, alors que le contrebandier marocain, arrêté en flagrant délit en possession du kif traité, les a reconnus. La défense des mis en cause a plaidé, lors du procès, l’acquittement et les circonstances atténuantes et le représentant du droit commun a requis une peine de 20 années de réclusion criminelle à l’encontre de tous les accusés. (APS)