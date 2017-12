Tlemcen : 1.413 accidents de circulation enregistrÃ©s depuis le dÃ©but 2017

Les services de la Protection civile de la wilaya de Tlemcen ont enregistré, depuis le début de l’année en cours, 1.413 accidents de circulation ayant fait 55 morts et 504 blessés, a-t-on appris hier de la cellule de communication de ce corps constitué.

Ces accidents de circulation font partie d’un bilan global pour les onze premiers mois de l’année en cours, précise-t-on, portant sur un total de 20.352 interventions, dont 9.669 ont concerné les secours et les évacuations vers les structures de santé, a indiqué Jamila Aboudi, chargée de la cellule de communication. Pour sa part, le service des urgences médico-chirurgicales (UMC) du Centre hospitalo-universitaire (CHU), le Dr Tidjani Damerdji de Tlemcen a enregistré l’évacuation de 2.376 accidentés de la circulation, durant la même période, apprend-on de ce service. Sur ce total, 20 % des évacués ont perdu la vie, soit sur les lieux mêmes de l’accident ou bien après leur évacuation vers les UMC devant la gravité de leur cas, précise-t-on. Les autres cas sont restés sous surveillance pour une longue, moyenne ou courte durée.

Par ailleurs, 25 % des accidentés sortent du service des UMC après leur surveillance, mais, observe-t-on, ils doivent faire face à des lésions psychologiques nécessitant un suivi spécialisé. Ces chiffres restent élevés en dépit des campagnes de sensibilisation sur les dangers des accidents de la circulation organisées conjointement par les services de la Protection civile, de sécurité et de la santé, souligne-t-on.