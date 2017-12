BÃ©nin : Oumar Tchomogo limogÃ©

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports béninois a annoncé sa décision de mettre fin aux fonctions du sélectionneur de l'équipe de football Oumar Tchomogo, dont le contrat a pris fin samedi, rapportent les médias locaux. «Tout en saluant les efforts fournis par Oumar Tchomogo dans le cadre de sa mission de sélectionneur national, je me dois de vous faire part de la volonté du gouvernement d’impulser une dynamique plus forte à l’encadrement de nos équipes nationales de football. Par cette présente, je vous invite à prendre les dispositions idoines pour notifier formellement à l’intéressé (Oumar Tchomogo) la fin de sa mission à la tête de l’encadrement technique des équipes nationales de football du Bénin, dans le respect scrupuleux des clauses de son contrat», indique une correspondance envoyée par la tutelle au comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football (FBF), publiée sur le site spécialisé

Africa Top Sports.