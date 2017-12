Disparation du petit Ramzi Ã  Douaouda : Arrestation dâ€™une 5e personne

Un 5e individu suspecté d’être impliqué dans la disparition, mercredi dernier à Douaouda-Marine (Tipasa), du petit Ramzi, a été arrêté par les services de la Gendarmerie nationale qui ont démenti la rumeur selon laquelle l’enfant aurait été retrouvé dans la wilaya de Chlef. Le 5e mis en cause dans cette affaire serait le propriétaire du véhicule saisi dans le cadre de l’enquête. La gendarmerie poursuit ses recherches pour la 4e journée consécutive, en mobilisant tous ses moyens humains et techniques, dont les brigades canines et des plongeurs (pour la fouille des puits), tout en étendant le périmètre des recherches aux fermes et villes voisines de Douaouda-Marine, a-t-on ajouté. Les enquêteurs, qui ont entamé leur enquête dès que le dispositif national d’alerte fut déclenché, ont également émis le signalement du petit Ramzi, soulignant qu’il était vêtu, lors de sa disparition, d’un survêtement gris et de chaussures noires.