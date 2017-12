Tentatives dâ€™Ã©migration clandestine : 180 arrestations Ã  AÃ¯n TÃ©mouchent

Les unités des garde-côtes relevant du groupement territorial de Beni Saf (wilaya d'Aïn Témouchent) ont déjoué des tentatives d’immigration clandestine de plus de 540 jeunes depuis le début de l’année 2017, a-t-on appris hier auprès de ce groupement. Le nombre de jeunes de la wilaya d'Aïn Témouchent, arrêtés lors des opérations de lutte contre l'émigration clandestine, a atteint 180 candidats, a-t-on souligné, faisant savoir que les éléments des garde-côtes du groupement territorial de Beni Saf ont arrêté, parmi les harraga, des jeunes issus des wilayas d’Oran, de Saïda, d'Alger, de Tiaret et de Sidi Bel-Abbès.

Les candidats à l’émigration clandestine de la wilaya d'Aïn Témouchent, interceptés par les unités des garde-côtes, sont en majorité des jeunes, a-t-on indiqué. Des femmes et des mineurs sont parmi les harraga. Les passeurs utilisent généralement des zodiacs de 5 mètres de long au maximum, ne pouvant pas naviguer à plus de 5 miles marins, puisque ne réunissant pas les conditions de sécurité, ce qui met en péril la vie des aventuriers, a-t-on souligné. Les éléments des garde-côtes veillent à l’application d’un plan de prévention en intensifiant les patrouilles en mer et en coordonnant les efforts avec les autres services de sécurité, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, une caravane de sensibilisation sur les dangers de l'émigration clandestine en mer a été lancée à Aïn Témouchent sous le slogan «Ne pas se jeter en danger», a-t-on constaté. Cette manifestation, dont la wali d'Aïn Témouchent, Labiba Ouinaz, a donné le coup d’envoi au CFPA Zenassni-Omar de la commune de Béni Saf, enregistre la participation de représentants de plusieurs secteurs, dont ceux de l’emploi, avec, notamment, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d'assurance-chomage (CNAC), de la formation et de l'enseignement professionnels, des affaires religieuses et du wakf, de la jeunesse et des sports, d'associations locales et d'organisations, dont les Scouts musulmans algériens (SMA). (APS)