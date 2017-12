Oran : Deux narcotrafiquants arrÃªtÃ©s

Deux narcotrafiquants, en possession de 17,5 kg de kif traité, ont été interceptés, samedi à Oran, par un détachement de l'Armée nationale et des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, le 16 décembre 2017 à Oran (2e Région militaire), deux narcotrafiquants en possession de 17,5 kilogramme de kif traité», tandis qu'un autre détachement «a saisi, à El Oued et à Ouargla (4e RM), 3.958 unités de différentes boissons et 8.560 paquets de cigarettes», précise la même source. D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 34 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, à Ghardaïa et à Béchar», rapporte également le communiqué. (APS)