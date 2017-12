Lutte antiterroriste : Trois abris contenant des armes dÃ©truits Ã  Bouira

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 15 décembre à Oued Elmajan, Bouira (1ère Région militaire), trois abris contenant deux fusils de chasse, un fusil à pompe, une grenade, dix kg de produits explosifs, douze bombes de fabrication artisanale et deux roquettes», précise la même source. S’agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi un porte-chargeur, un poste-radio, 3650 cartouches de calibre 12 mm, des produits explosifs pour fabrication de bombes artisanale et divers objets». D’autre part, des détachements de l’Armée nationale populaire «ont arrêté à Tiaret (2e RM), Béchar (3e RM), Djanet et Laghouat (4e RM), 5 contrebandiers et ont déjoué des tentatives de contrebande de 26.219 unités de différentes boissons», tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté un narcotrafiquant et saisi 510 kg de kif traité et un véhicule tout-terrain à Béchar (3e RM). Par ailleurs, des garde-frontières ont arrêté à Tlemcen et Ghardaïa, des tentatives d’émigration clandestine de 26 immigrants clandestins de différentes nationalités». (APS)