Attaques au couteau Ã  Maastricht (Pays-Bas) : 2 morts et 3 blessÃ©s

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres blessées dans deux attaques au couteau survenues jeudi à Maastricht, dans la province de Limbourg, dans le sud des Pays-Bas, a annoncé vendredi matin la police locale. La police a déjà arrêté un suspect. «Selon l'enquête, il n'y a aucune raison de croire que ces attaques avaient un mobile terroriste», a déclaré la police dans un communiqué. Une personne a été tuée à coups de couteau jeudi vers 21h00 heure locale dans la rue Botsaart, dans le district de Malpertuis. Le second incident s'est produit dix minutes plus tard et quelques centaines de mètres plus loin, dans la rue Joseph Postmes du district de Caberg. Au cours de cette attaque, une femme est décédée et deux autres personnes ont été blessées. Le troisième blessé a été retrouvé dans une mosquée.