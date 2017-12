Bordj Bou Arreridj : Deux narcotrafiquants interceptÃ©s et saisie de plus de 17kg de kif

"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a intercepté, le 12 décembre 2017 à Bordj Bou Arreridj (5e Région militaire), deux narcotrafiquants en possession de 17,5 kilogrammes de kif traité, tandis que d’autres détachements "ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), un véhicule tout-terrain, 2,42 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d’orpaillage", a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Sidi Bel Abbes (2e RM) et Tizi Ouzou (1re RM), deux personnes et saisi trois armes à feu et une quantité de munitions", tandis qu’ils "ont intercepté, à Saïda, Oran et Tlemcen (2e RM), quatre contrebandiers et saisi 3.113 unités de différentes boissons".

En outre, quatorze immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar et Mila, rapporte également le communiqué.

(APS)