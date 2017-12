Tamanrasset et In Guezzam : 24 contrebandiers interceptÃ©s

Vingt-quatre contrebandiers ont été interceptés lundi, à Tamanrasset et In Guezzam, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont également intercepté divers produits destinés à la contrebande, a indique hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, le 11 décembre 2017, à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), 24 contrebandiers et saisi 1.400 litres de carburants, 7 motocyclettes, 10 détecteurs de métaux, 9 marteaux-piqueurs et 8 groupes électrogènes", précise la même source. "Par ailleurs, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Oran, Relizane et Tiaret (2e RM), neuf narcotrafiquants et saisi 12,2 kilogrammes de kif traité", tandis que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été arrêtés à Adrar, Biskra et Tlemcen", rapporte également le communiqué. (APS)