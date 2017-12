5 Ã©lÃ©ments de soutien au terrorisme arrÃªtÃ©s Ã  Batna et Mila

Des détachements de l’ANP ont arrêté, le 10 décembre à Batna et à Mila (5e Région militaire), cinq éléments de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont «intercepté, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), trois contrebandiers et saisi deux camions chargés de tonnes de denrées alimentaires et 11.200 litres de carburants». En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 5 armes à feu à Batna (5e RM), 4,5 kg de corail à El-Taref (5e RM), 12 quintaux de tabac à El-Oued (4e RM) et 1.062 unités de différentes boissons à Saïda (2e RM) et Ouargla (4e RM)». D’autre part, des détachements de l’ANP ont appréhendé 59 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Béchar, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, rapporte également le communiqué de l’ANP. (APS)