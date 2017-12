Alger : Un incendie dÃ©truit 12 chalets Ã  Hydra

Un incendie s'est déclaré hier vers 5h31 au niveau de l'annexe de l'Ecole nationale d'administration (ENA) à Hydra détruisant 12 chalets sans faire de victimes, a indiqué le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information à la Direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger.

Quelques 50 autres chalets et des habitations à proximité ont pu être épargnés grâce à l'intervention des éléments de la Protection civile qui ont mobilisé six camions et deux ambulances, a fait savoir le responsable.

Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre, a-t-il ajouté.

(APS)