BATNA : RÃ©cupÃ©ration de quatre piÃ¨ces de monnaie de lâ€™Ã©poque romaine

Les éléments de la police judiciaire de la wilaya de Batna ont récupéré 4 pièces de monnaie ancienne à valeur archéologique datant de l'époque romaine, a-t-on indiqué à la cellule de communication et des relations publiques de ce service de sécurité. Exploitant des informations relatives aux activités suspectes d’un individu, âgé de 22 ans, une enquête a été déclenchée, a précisé, vendredi, la même source, détaillant que les investigations ont permis d’identifier le jeune et la nature de ses activités. Arrêté, la fouille du mis en cause a permis de récupérer quatre pièces de monnaie ancienne, a indiqué la même source, soulignant que l’opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, dont celle relative au patrimoine culturel. L’expertise a montré que les pièces de monnaie récupérées étaient de bronze et remontent à la période romaine, et sont considérées comme un patrimoine protégé, a-t-on souligné, indiquant que le mis en cause, présenté devant le procureur de la République, comparaîtra en citation directe, pour détention et commercialisation de patrimoine culturel et non-déclaration de découverte de pièces archéologiques.(APS)