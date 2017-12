CriminalitÃ© : 66 individus arrÃªtÃ©s Ã  Alger

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté récemment 66 individus impliqués dans différents crimes, et saisi une quantité considérable de kif traité ainsi que 700 comprimés psychotropes et 20 armes blanches, a indiqué vendredi, un communiqué de la Sûreté nationale.

Les forces de Sûreté de la wilaya d'Alger «ont effectué récemment des descentes dans les différents quartiers, notamment dans les points «sensibles», qui se sont soldées par l'arrestation de 66 individus impliqués dans différents crimes, et la saisie d'une quantité considérable de kif traité, 731 comprimés psychotropes et 20 armes blanches utilisées dans des vols et agressions contre des citoyens, a ajouté la même source.