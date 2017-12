Mostaganem : Fermeture de 15 dÃ©charges anarchiques avant la fin de lâ€™annÃ©e

La fermeture de 15 décharges anarchiques de déchets domestiques sera achevée dans la wilaya de Mostaganem avant la fin de l'année en cours.

Selon la directrice de l'Environnement, Mme Bensoula Meriem, l'entrée en service de quatre nouveaux centres d'enfouissement technique des déchets à Touahria, Sour et Ain Sidi Cherif a permis la fermeture de 9 décharges anarchiques. Elle a indiqué que la réception du CET de Sidi Ali avant la fin de l'année en cours permettra la fermeture de 6 autres décharges dans le Dahra, à l'est de Mostaganem. La même responsable a souligné que la fermeture des décharges de Mostaganem, Kheireddine, Ain Tedèlès, Bouguirat, Mesra, Ain Sidi Cherif, Touahria, Fornaka et Hassi Memeche a été décidée par ordonnances de la wilaya, ajoutant que des mesures administratives ont été prises pour interdire la ré-exploitation de ces décharges anarchiques sous peine de poursuites judiciaires. Mme Bensoula a estimé que la fermeture des décharges anarchiques et l'ouverture de CET n'est pas la solution radicale, ajoutant que l'objectif stratégique est la récupération de tous les déchets domestiques par l'investissement dans l'économie verte surtout dans le domaine de transformation de produits organiques en engrais naturel utilisé en agriculture. Un nouveau centre d'enfouissement technique de déchets est en cours de réalisation à El Hachm dans la commune de Sayada, le plus grand du genre dans la wilaya pour un coût de 450 millions DA. Il sera réceptionné en février 2018, a-t-on annoncé.

Il y a lieu de rappeler que le volume des déchets domestiques levés quotidiennement dans la wilaya de Mostaganem a atteint les 600 tonnes dont 50 % à Mostaganem, à forte densité démographique et commerciale (350 t/j) avec des pics en été et au mois de ramadhan.