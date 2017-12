CONFÃ©RENCE Ã  LONDRES : Les valeurs dâ€™humanisme de lâ€™Ã©mir Abdelkader

Les valeurs de tolérance et d’humanisme de l’Emir Abdelkader El Djazaïri ont été présentées mercredi soir à l’université de Londres, London School of economics and political science (LSE) par le chercheur universitaire et écrivain Tom Woerner-Powell. Le chercheur, qui vient d’achever une étude académique sur l’Emir Abdelkader, a retracé dans la présentation de son œuvre, la résistance, la pensée, la diplomatie, la tolérance et autres aspects de la vie de celui qu’il a présenté comme étant «le père symbolique de l’Algérie moderne». Il a dit avoir abordé sa recherche avec une approche «interdisciplinaire» des pensées et actions de l’homme spirituel, du musulman soufi, du médiateur, de l’homme du savoir, de paix et de grand humanisme. L’Emir Abdelkader était «en avance sur son temps». En diplomate chevronné, il a «privilégié les solutions pacifiques aux militaires». Il a traité ses prisonniers avec humanisme. Tolérant, il a toujours respecté autrui, a souligné l’orateur. Il était à la fois un homme politique et un guerrier, un philosophe et un homme de foi très croyant qui prônait le dialogue et la tolérance, a-t-il encore relevé. Woerner-Powell a souligné également qu’en respectant l’autre et avec sa patience, l’Emir Abdelkader ne renonçait point à sa religion ni à ses valeurs pour en épouser d’autres. Avant de présenter son étude à l’assistance, composée notamment de jeunes universitaires, l’écrivain a évoqué la violence qui sévit actuellement dans le monde marqué par une intolérance effroyable. Il a cité, au passage, l’attentat terroriste du 22 mai dernier à Manchester qui a fait 22 morts et plus de cent blessés, dont un grand nombre d’enfants, invitant à méditer sur les valeurs de l’Emir Abdelkader qui, malgré son soufisme, était tolérant.