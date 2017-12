asphyxie au gaz : 18 morts Ã  Alger en moins de dix mois

«Dix-huit personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone dans la wilaya d'Alger du 17 janvier au novembre 2017», a révélé jeudi le chargé de l'information auprès de la protection civile de la wilaya d'Alger. «Ces décès sont dus essentiellement à un mauvais entretien des appareils de chauffage et au manque d'aération, surtout, en hiver», a précisé le lieutenant Khaled Benkhalfalah qui s’exprimait à l'occasion de l'organisation d’une journée portes ouvertes, initiée au niveau de la Place El-Kettani (Bab El Oued) et qui a pour objectif premier, l’information et la sensibilisation sur les risques du gaz de monoxyde de carbone émis par les appareils de chauffage. Il est indispensable de suivre quelques consignes de sécurité. Il s’agit notamment de penser à ventiler le logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage ; d’aérer au moins 10 minutes par jour et de ne jamais obstruer les entrées et les sorties d’air de votre logement. En cas de danger, il est impératif, voire vital, d’ouvrir les fenêtres pour aérer mais également de fermer, en toute urgence, les robinets de la bouteille de gaz ainsi que le robinet d’arrêt de gaz de ville. Enfin, il faudrait cela s’entend, évacuer les lieux en attendant l’arrivée des secours.

Cette manifestation portes ouvertes s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation, organisée par la direction générale de la protection civile, au niveau des places publiques des communes ayant enregistré ces dernières années des accidents mortels d'asphyxie au monoxyde de carbone. «Elle vise à sensibiliser les citoyens aux risques de ce gaz mortel et les informer sur les voies et moyens d'éviter de tels accidents», a-t-il expliqué.

S’exprimant pour sa part, Mme Fethia Toutah, inspectrice principale du service de lutte contre la fraude relevant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, a appelé les citoyens à être vigilants lors de l'acquisition de leurs appareils de chauffage, les incitant à acheter «des appareils d'origine et de bonne qualité chez une marque connue, munis d'un guide en deux langues (arabe et français)». Aussi, poursuit-elle, «lors de l'acquisition d'un appareil de chauffage, le consommateur doit réclamer le bon de garantie de l'appareil en question et doit s'assurer que ce bon contient le nom de l'acheteur et la date d'achat». L’on ne le répétera jamais assez étant donné que cela peut sauver des vies, l’intoxication au monoxyde de carbone, présente un danger permanent lors de l’utilisation d’appareil de chauffage défectueux ou contrefait».

Pour rappel, pas moins de 1.003 personnes ont été secourues en 2016, par les services de la Protection civile suite à des cas d’asphyxie par gaz carbonique. Ces mêmes services qui ont enregistré durant cette même période 620 interventions du genre avaient déploré cependant le décès de 55 personnes asphyxiés par ce gaz, nommé «tueur silencieux». Un bilan plus récent indique qu’au total ce sont 93 personnes qui sont mortes asphyxiées et 1.816 qui ont été sauvées entre janvier et septembre de l'année en cours, comme souligné, d’ailleurs, par un responsable de la Direction générale de la Protection civile, à l'occasion du coup d'envoi de la campagne de sensibilisation sur le danger de l’asphyxie et sur les comportements à adopter pour préserver les vies humaines.

Soraya Guemmouri