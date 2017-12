ConfÃ©rence parlementaire sur l'OMC en Argentine : Le Conseil de la nation Ã  la session annuelle

Le Conseil de la nation participera aux travaux de la session annuelle de la Conférence parlementaire sur l'organisation mondiale du commerce (OMC), organisée par l'Union interparlementaire (UIP), dans la capitale argentine, Buenos Aires, avec le concours du Congrès national de l'Argentine, a indiqué jeudi un communiqué du Conseil. Au programme de cette Conférence, organisée en marge de la 11e réunion des ministres du Commerce (MC11), des ateliers et des conférences animés par des experts de l'OMC sur les objectifs de cette réunion ministérielle, le E-commerce et la mondialisation et les petites et moyennes entreprises (PME).

Le Conseil de la nation sera représenté aux travaux de cette session annuelle par le membre Messaoud Zitouni. (APS)