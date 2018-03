Sétif : Saisie de 579.943 produits pyrotechniques

Poursuivant leur lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes, notamment la contrebande et la commercialisation de produits prohibés, les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif ont procédé à la veille de la fête du Mawlid Enabaoui, à la saisie d’une importante quantité de produits pyrotechniques. C’est ce dont fait état un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial qui annonce la saisie de pas moins de 579.943 unités de produits pyrotechniques au titre du traitement de 85 affaires portant sur la détention de produits prohibés à l’importation notamment des pétards de différents calibres et autres produits non moins dangereux. Ces opérations qui sont le produit d’une présence constante des éléments de la gendarmerie nationale sur le terrain et partant, la vigilance constante sans cesse exercée sur les différents axes routiers relevant de sa compétence territoriale, ont été réalisées suite à des patrouilles exercées sur les routes nationales et de wilaya avec le souci de réduire au maximum le champ d’action d’adeptes de telles activités.

F. Z.