Syrie : Nouvelles frappes israéliennes près de Damas

Des avions israéliens ont de nouveau visé lundi des cibles près de Damas, deux jours après des attaques similaires à proximité de la capitale syrienne. "Les avions israéliens ont visé la région de Jamaraya située près de Damas et qui comprend un centre de recherche scientifique et des dépôts d'armes du régime et de ses alliés".

La cible exacte n'a pas été identifiée dans l'immédiat. "Notre défense aérienne a bloqué une attaque de missiles israélienne sur l'une de nos positions dans la province de Damas et a atteint trois de ses cibles", ont rapporté des médias syriens d'Etat. Par ailleurs, au moins huit personnes ont été tuées et quinze autres blessées hier lorsqu'un bus piégé a explosé dans la ville syrienne de Homs (centre), a annoncé la télévision d'Etat syrienne. L'attentat, qui a provoqué une puissante déflagration, s'est produit aux abords du quartier d'Akrama, qui a déjà été touché à plusieurs reprises par des attentats depuis le début de la crise en Syrie en 2011.