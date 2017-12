Adrar : Reddition de deux terroristes

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts de qualité fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, hier, aux autorités sécuritaires relevant du secteur militaire d’Adrar / 3e Région Militaire", précise la même source. "Il s’agit de "M. Othmane et "A. Ali" qui étaient en possession d'un fusil-mitrailleur (FMPK) avec un canon, un chargeur et une caisse à bande de munitions, un fusil à répétition, 4 chargeurs de la mitrailleuse lourde de type Dictariov, 5 terminaux de communication ainsi qu’une quantité de munitions s’élevant à (3.225) balles".

"Ces résultats s’inscrivent dans la dynamique des efforts soutenus de l’Armée nationale populaire et des différents services de sécurité pour extirper le fléau du terrorisme de notre pays et faire prévaloir la sécurité et la quiétude à travers toute l’Algérie", conclut le communiqué. (APS)