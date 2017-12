Blida : Destruction dâ€™un abri pour terroristes et dâ€™une bombe artisanale

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 1er décembre 2017 à Blida (1re Région militaire), un abri pour terroristes et une bombe de confection artisanale», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Biskra (4e Région militaire) et In Guezzam (6e Région militaire), 2 narcotrafiquants en possession de 22,03 kilogrammes de kif traité, et saisi 3.600 cartouches de calibres 12 et 16 mm à Tébessa (5e Région militaire), 19.848 comprimés psychotropes et un camion chargé de 1,08 tonne de denrées alimentaires à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire) et 6 quintaux de tabac à Biskra (4e Région militaire)», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire «ont arrêté 27 immigrants clandestins de différentes nationalités, à Tlemcen, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Ghardaïa», conclut le MDN. (APS)