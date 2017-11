Accidents de la route : 4 morts et 9 blessés en 24 heures

Quatre personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, avec 2 personnes décédées et 2 autres blessées, suite à une collision entre un camion semi-remorque et un véhicule léger survenue sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la commune d’El-Mehir. Par ailleurs, les unités de secours de la Protection civile sont intervenues, durant la même période, pour l’extinction de 3 incendies urbains et divers qui ont causé le décès de deux personnes, l'une à Tizi Ouzou et l'autre à M’sila. (APS)