Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tissemsilt : Trois tonnes de denrées alimentaires…

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont saisi, le 25 novembre à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), un camion chargé de 3 tonnes de denrées alimentaires, 3.400 litres de carburant et divers outils d’orpaillage», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 4.610 comprimés psychotropes à Tamanrasset», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Par ailleurs, des unités des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 57 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale à El-Ghazaouet, Ain Temouchent, Annaba, El-Kala et El Taref», tandis que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités «ont été appréhendés à Oran, Adrar, Ghardaïa et In Aménas», rapporte également le communiqué. (APS)