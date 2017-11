Effondrement d’escaliers d’un immeuble à Annaba

Les familles refusent de quitter leurs logements



Les escaliers d’un immeuble, à la cité Sidi Salem, dans la commune El Bouni (Annaba), se sont effondrés, lundi, et ses occupants, 10 familles, refusent de quitter leurs logements malgré le danger qui les guettent, apprend-on, lundi, auprès de la protection civile. Devant le refus des familles de quitter leurs habitations sans avoir bénéficier au préalable de nouveaux logements, une ceinture de sécurité a été établie autour de l’immeuble et la direction de la protection civile a mobilisé les équipements et véhicules nécessaires pour intervenir rapidement en cas d’incident menaçant la sécurité des habitants, précise la même source. L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Annaba a entamé les travaux de construction de nouveaux escaliers. La construction de l’immeuble en question remonte à 1989, selon des responsables de l’OPGI.