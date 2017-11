Oran : Quatre narcotrafiquants appréhendés

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 22 novembre à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), sept contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain et 5,97 tonnes de denrées alimentaires, tandis qu’un autre détachement a appréhendé à Oran (2e RM) et en coordination avec les services des douanes, quatre narcotrafiquants en possession de 99 kg de kif traité», précise la même source. A Biskra, El Oued et Ghardaïa (4e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté trois contrebandiers et saisi 55,5 quintaux de tabac et 6.211 unités de divers articles pyrotechniques». Par ailleurs, des Garde-côtes «ont intercepté, à Oran, Mostaganem, Tlemcen (2e RM) et El Tarf (5e RM), 95 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale», tandis que 24 immigrants clandestins de différentes nationalités «ont été appréhendés à Bechar et In Guezzam». (APS)