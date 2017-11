Mostaganem : Découverte de deux cadavres

Des pêcheurs ont découvert, hier et avant-hier, dans état de décomposition partielle, les cadavres de deux personnes non identifiées au large du littoral de Mostaganem, selon la direction de la Protection civile. L’une des personnes était âgée entre 25 et 30 ans. La Protection civile a transféré les deux corps vers la morgue de l’établissement hospitalier Che Guevara, a-t-on indiqué. L’hypothèse, selon laquelle il s’agirait de jeunes candidats à l’émigration clandestine, est avancée. Les côtes de Mostaganem ont enregistré, cette semaine, l’interception de 99 harraga à bord de six embarcations.