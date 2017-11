Elections locales: ouverture des bureaux de vote à travers le territoire national

Les bureaux de vote ont ouvert jeudi matin à travers l'ensemble du territoire national pour accueillir près de 23.000.000 d'électeurs et électrices, appelés à choisir leurs représentants au niveau des 1.548 Assemblées populaires communales et 48 Assemblées populaire de wilaya (APC/APW).

Plus de 22.878.056 électeurs vont choisir parmi les 165.000 candidats, représentant une cinquantaine de partis politiques, quatre alliances et des groupes d'indépendants leurs élus pour les APC et parmi plus de 16.000 autres candidats leurs représentants pour le mandat de membre d'APW. A cet effet, 12.457 centres de vote, dont 342 nouveaux, 55.866 bureaux de vote, dont 3.111 nouveaux bureaux, sont prévus pour cette consultation.

APS