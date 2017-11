Accidents de la route : 21 morts et 909 blessés en une semaine

Vingt-et-une personnes ont perdu la vie et 909 autres ont été blessées dans 855 accidents de la circulation survenus du 12 au 18 novembre dans plusieurs wilayas du pays, indique hier un bilan des services de la Protection civile.

La wilaya de Djelfa déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes et 30 autres blessées dans 23 accidents.

Par ailleurs, les unités de secours de la Protection civile ont enregistré 21.099 appels de secours pour prendre en charge des personnes en détresse, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, ainsi que pour des évacuations sanitaires et assistantes diverses.

Les unités de secours sont intervenues, durant la même période, pour l'extinction de 676 incendies urbains, industriels

et autres.