Bordj Bou Arreridj : Démantèlement d'un important réseau de drogue

Les éléments de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont réussi à démanteler un important réseau de trafic de drogue. Ce réseau spécialisé dans le stockage, le transport et la commercialisation des stupéfiants était composé de plusieurs membres originaires de l'Est et du Centre du pays.

Il s'étendait des frontières ouest à celles de l’ouest. Les éléments de la gendarmerie appuyés par un détachement de l'armée populaire nationale ont pu arrêter quatre d'entre eux âgés entre 30 et 40 ans et saisir une grande quantité de drogue composée de 49 kg de kif traité. Ils ont récupéré également un véhicule qui était utilisé pour le transport des stupéfiants et 7 téléphones mobiles.

Rappelons que les services delà gendarmerie avaient mis hors d'état de nuire une bande de dealers. Lors de cette opération ils ont saisi 30 kg de kif traité, des psychotropes et même une quantité de cocaïne.

Ce qui montre l'efficacité de la lutte contre le trafic de drogue ne laissant aucun répit aux dealers. Notons aussi l'efficacité de l'appui des éléments de l'ANP dans cette batailles contre les différents dangers qui guettent le pays. Leur vigilance a épargné le pays de bien de problèmes pour la sécurité l a santé et l'économie nationale.

F. D.