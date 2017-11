Explosion de gaz au complexe touristique de Sidi Fredj : Deux morts et un blessé

Deux personnes ont trouvé la mort suite à une explosion de gaz survenue hier à 9h49 au complexe touristique de Sidi Fredj, a indiqué le chargé de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya d'Alger. Suite à une fuite de gaz, une forte explosion s'est produite au niveau du complexe touristique de Sidi Fredj (ouest d'Alger) faisant deux victimes (un homme et une femme) alors qu'un blessé a reçu les premiers soins par les agents de la protection civile, a affirmé le lieutenant Khaled Ben Khalafallah. Les services de la protection civile de la wilaya d'Alger ont mobilisé tous les moyens nécessaires dont 4 camions anti-incendie et un camion à échelle et 3 ambulances, a-t-il ajouté. Une enquête est ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes de cet accident qui a semé la panique parmi les résidants du complexe.