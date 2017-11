Aïn Defla : Une bombe artisanale détruite

«Un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 18 novembre, une bombe artisanale à Aïn Defla (1re Région militaire).» Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Naâma (2e Région militaire), un narcotrafiquant et saisi deux quintaux de kif traité et un véhicule touristique, tandis que 21 contrebandiers en possession de divers outils d'orpaillage ont été interceptés à In Guezzam (6e Région militaire)».

D'autre part, des unités de Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué à Oran, Aïn Temouchent et Mostaganem (2e Région militaire), des tentatives d'émigration clandestine de 96 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 27 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Ghardaïa et Ouargla». (APS)