Collision entre un bus et un camion à Batna : Un mort et huit blessés

Une personne a trouvé la mort et huit autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans la commune d’Aïn Touta (Batna) sur la route nationale RN 3, a déclaré le chargé de communication de la direction de la Protection civile.

Cet accident s’est produit à l’entrée de la localité « El Ghajati » (commune Ain Touta), suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs, assurant la ligne Oued Souf-Annaba, et un camion de transport d’hydrocarbures, causant la mort sur place à une personne, dont l’identité n’a pas été identifiée, et des blessures à huit autres individus, âgés entre 24 et 48 ans, a expliqué M. Zouheir Nekaa.

Il a également précisé que les blessés ont été évacués à l’hôpital d’Aïn Touta, tandis que la dépouille de la victime a été transférée à la morgue du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna. Une enquête a été ouverte par les services spécialisés en vue de déterminer les circonstances exactes de ce drame.