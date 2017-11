Tablat : Livraison du nouvel hôpital en 2018

Le nouvel hôpital de Tablat sera livré à la fin du premier trimestre de 2018, a annoncé le directeur des équipements publics (DEP), Sofiane Hafedh, lors d’une visite d’inspection du wali de cette structure. Le projet enregistre actuellement un taux d’avancement des travaux estimé à environs 40%, a indiqué le responsable, qui a assuré que toutes les dispositions ont été prises en vue de la livraison de cette structure hospitalière, au plus tard, fin mars de l’année prochaine. D’une capacité de soixante (60) lits, cette structure hospitalière a connu pour rappel un arrêt de plusieurs années depuis son lancement en 2004. Relancé en novembre 2015 à la suite de la désignation d’une nouvelle entreprise de réalisation, le projet a bénéficié d’une rallonge financière de l’ordre de 878 millions de DA pour l’achèvement des travaux, qui étaient en souffrance pendant plus de dix ans. Des directives ont été données sur place par le chef de l’exécutif, Mohamed Bouchema, afin que ce projet puisse être opérationnel au courant de l’exercice 2018, insistant particulièrement sur le suivi et la qualité des travaux en cours d’exécution pour éviter tout nouveau retard dans la livraison de la structure en question. La concrétisation de ce projet permettra de réduire la pression sur l’ancien hôpital de la ville de Tablat, qui accueille des patients venus d’une dizaine de communes voisines ainsi que d’améliorer sensiblement la qualité des soins prodigués au profit de la population de cette région du nord-est de la wilaya. (APS)