Constantine : 455 tonnes de déchets collectés

Une quantité de 455 tonnes de déchets domestiques et solides a été collectée, samedi, dans le cadre d’une vaste campagne de nettoiement de la nouvelle ville Ali-Mendjeli (Constantine), a indiqué, dimanche, le directeur de l’établissement d’aménagement des villes de Aïn Nehas et d’Ali-Mendjeli, initiateur de l’opération.

Pas moins de 577 agents des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et des entreprises publiques et privées de différentes communes de la wilaya dont 7 équipes de Blanche Algérie relevant de la direction de l’action sociale (DAS) ont été mobilisés pour cette opération, a précisé à ce propos Farid Hioul.

En matière de moyens matériels, 69 engins dont des camions à bennes-tasseuses, des tracteurs, des chargeurs, des semi-remorques, des débroussailleuses et des rétro-chargeurs ont été mis à contribution pour garantir le bon déroulement de cette action d’assainissement, ajoute la même source. L’opération est inscrite dans le cadre d’une vaste campagne d’assainissement lancée depuis le mois de septembre dernier, ciblant plusieurs sites d’habitation de cette grande agglomération, selon le même responsable. Il a été également procédé durant cette journée, a-t-il détaillé, au curage de 7,5 de mètres linéaires de réseaux d’assainissement, de 162 avaloirs et de 82 regards, en plus du nettoyage des trottoirs à l’hydrocureur sur 933 mètres linéaires.

Cette campagne de nettoiement qui se poursuivra jusqu’au mois de mars 2018, ciblera l’ensemble de groupements d’habitation de la ville Ali Mendjeli ville qui regroupe 350. 000 âmes, a-t-il ajouté.

