Accidents de la route : 32 morts et 1.252 blessés en une semaine

Trente-deux (32) personnes sont décédées et 1252 autres ont été blessées dans 969 accidents de la circulation survenus du 5 au 11novembre au niveau national, a indiqué hier le bilan de la Protection Civile. Selon le communiqué de la protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oum El Bouaghi avec 07 personnes décédées et 12 autres blessées, précise la même source. En outre, les secours de la protection civile ont effectué 916 interventions pour procéder à l'extinction de 595 incendies urbains, industriels et autres.

Pas moins de 5.211 interventions ont été également effectuées, durant la même période, pour l’exécution de 4.560 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses, ajoute le communiqué de la Protection civile.