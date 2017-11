Deux éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés à Tébessa…



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l’ANP, un détachement combiné de l’ANP a appréhendé, le 13 novembre 2017, à Tébessa /5e RM, 2 éléments de soutien aux groupes terroristes», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Deux autres narcotrafiquants et 50 kilogrammes de kif traité ont été interceptés à Bordj Bou-Arréridj/5e RM.». En outre, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar et In Guezzam/6e RM, 7 contrebandiers et saisi 2 camions, 3 véhicules tout-terrain, 4,6 tonnes de denrées alimentaires, 50 quintaux de charbon, des outils de détonation, 8 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs et d’autres objets», souligne le communiqué du MDN.



...un terroriste capturé à Adrar et reddition d’un autre à Jijel



Un dangereux terroriste recherché a été capturé hier dans la localité de Timiaouine (Bordj Badji-Mokhtar, dans la wilaya d’Adrar), par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), alors qu’un autre s’est rendu hier aux autorités militaires de la wilaya de Jijel, indique par ailleurs un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Il s’agit de T. Mohamed alias Semsem Moussa. Le criminel avait rallié les groupes terroristes en 2012», précise le communiqué.

Dans le même contexte, «le dangereux terroriste recherché dénommé Ch. Mouloud dit Abou Hafs s’est rendu, hier 13 novembre 2017, aux autorités militaires de Jijel/5e RM, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et de 3 chargeurs garnis.