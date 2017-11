Constantine : Une jeune fille libérée de ses ravisseurs

Les services de Sûreté de la wilaya de Constantine ont libéré une jeune fille de 20 ans des mains de ses ravisseurs et arrêté trois individus impliqués dans cette affaire, a indiqué, dimanche dernier, un communiqué des services de la Sûreté nationale. Suite a des informations faisant état de l'enlèvement, dans le centre-ville, d'une jeune fille contrainte sous la menace d'une arme blanche à monter dans un véhicule, les services de la Sûreté de wilaya sont parvenus à libérer la victime et ont arrêté trois individus âgés entre 32 et 34 ans, impliqués dans la tentative d'enlèvement et d'agression sous la menace d'une arme blanche, a précisé le communiqué. Par ailleurs, les forces de police ont saisi dans les wilayas de Constantine et Oran 1.898 comprimés psychotropes et une quantité de drogue dure (cocaïne) et ont procédé à l'arrestation de trois suspects.

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, les services de Sûreté de la wilaya de Sétif ont arrêté un individu accusé d'atteinte à la vie privée et de diffamation par des texto (SMS) à l'encontre d'une victime.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) rappelle les citoyens que différents supports multimédias sont mis à leur disposition, notamment son site officiel : www.algeriepolice.dz, le numéro vert 1548 et la police secours 17 pour lutter contre la cybercriminalité et garantir la discrétion par rapport au dépôt de plaintes auprès des postes de police.