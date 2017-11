ONU : Coopération privilégiée

La représentante d'ONU-Femmes en Algérie, Imane Hayef, a salué, lors de l'audience que lui a accordée jeudi dernier à Alger la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, "les relations de coopération privilégiées entre le ministère et l'instance onusienne", a indiqué un communiqué du ministère. Lors de la rencontre, Mme Hayef a salué les relations de coopération privilégiées entre le ministère et ONU-Femmes, se félicitant du haut niveau de coordination dans la concrétisation des différentes actions prévues dans le programme 2015-2018, notamment celles inscrites au titre de la démarche de réalisation du cinquième objectif de développement durable relatif à l'autonomisation de la femme. Mme Eddalia a, pour sa part, salué les efforts d'ONU-Femmes en Algérie, notamment à travers les actions menées dans le cadre de son programme de coopération avec l'Algérie. (APS)