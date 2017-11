FMI : Exposé sur la stratégie nationale de diversification économique

l M. Yousfi s'entretient avec le Chef de la délégation à Alger



Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu jeudi dernier une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par le Chef de division au département Moyen-Orient et Asie centrale au sein de cette institution, M. Jean-François Dauphin, a indiqué un communiqué du ministère. Au cours de leur entretien, M. Yousfi a rappelé "les axes majeurs de la stratégie du gouvernement pour développer l'industrie et promouvoir la production nationale dans le cadre d'une stratégie de diversification de l'économie". Il a, à cet effet, énuméré certains secteurs d'activités présentant des perspectives prometteuses pour satisfaire les besoins du marché national et dégagé des surplus qui seront destinés à terme à l'exportation. Pour sa part, le représentant du FMI a fait savoir que son institution appuie les mesures engagées par le gouvernement algérien en matière de rationalisation de la dépense publique et aux réformes macroéconomique engagées en vue de faire face aux répercussions de la chute des prix des hydrocarbures, à travers notamment une amélioration du cadre des affaires en Algérie et de l'attractivité des investissements directs étrangers. (APS)