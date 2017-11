Palestine : Dynamiser la diplomatie parlementaire

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, s'est entretenu mercredi dernier à Alger avec l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Louai Aissa, sur les moyens de dynamiser la diplomatie parlementaire en faveur de la cause palestinienne, dans les fora internationaux, a indiqué un communiqué de l'APN.

Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, notamment au niveau parlementaire. Il a été convenu lors de cette rencontre de l'installation d'une commission parlementaire de fraternité et d'amitié outre la nécessité de dynamiser la diplomatie parlementaire en faveur de la cause palestinienne au sein des fora internationaux, précise le communiqué. La position ferme et constante de l'Algérie ainsi que son soutien indéfectible au droit du peuple palestinien au recouvrement de ses droits spoliés et à l'établissement d'un Etat indépendant avec pour capitale El Qods ont été réaffirmés à cette occasion, indique la même source.

Pour sa part, M. Louai a présenté un exposé sur les derniers développements de la cause palestinienne, saluant le rôle leader de l'Algérie en faveur de la cause du peuple palestinien lors des fora régionaux et internationaux. (APS)