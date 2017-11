Autriche transport aérien et voies ferrées

l M. Zaalane reçoit l'ambassadrice



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu jeudi dernier l'ambassadrice de la République d'Autriche à Alger, Mme Franziska Honsowitz, dans le cadre des concertations de coopération algéro-autrichienne, indique un communiqué du ministère. Les discussions ont porté sur "les domaines de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Autriche, et sur les voies et moyens de les développer", précise le communiqué. Les deux parties ont évoqué plusieurs questions d'intérêt commun notamment en ce qui concerne le transport aérien et les voies ferrées. Selon la même source, ces domaines de coopération font l'objet d'un suivi continu entre les deux parties. Le ministre et l'ambassadrice autrichienne ont salué le niveau des relations liant les deux pays, conclut le communiqué. (APS)