Suisse et Emirats Arabes Unis : Partenariat gagnant-gagnant

l M. Raouya s’entretien avec les ambassadeurs

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a reçu les ambassadeurs de la confédération Suisse, Mme Muriel Berset Kohen, et de l'Etat des Emirats Arabes Unis, M. Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali, avec lesquels, il a évoqué la coopération bilatérale, a indiqué jeudi dernier un communiqué de ce ministère.

Ainsi, ces rencontres ont permis de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et les actions à entreprendre en commun pour sa consolidation et sa diversification, dans un intérêt mutuel, a noté la même source. Dans ce cadre, il a été convenu de la nécessité de mettre en place une stratégie qui permettrait aux hommes d'affaires des deux pays de mieux se connaître afin de réaliser des partenariats gagnants-gagnants, lit-on dans le texte.

D'autre part, le ministre a également reçu, mardi, le représentant du Premier Ministre britannique pour le partenariat économique avec Algérie, Lord Richard Risby, a noté la même source. (APS)