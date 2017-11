Préparer le dialogue de haut niveau entre Washington et l’Afrique

l Entretien Madjid Bouguerra - Donald Yamamoto.

Les perspectives de la coopération américano-africaine dans les domaines sécuritaire et économique ont été évoquées jeudi par l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid Bouguerra, et le sous-secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires africaines, Donald Yamamoto. Les deux responsables ont, à cette occasion, discuté de la réunion ministérielle qui va regrouper la semaine prochaine à Washington les Etats-Unis, l'Union africaine et 37 pays africains dans le cadre d’un dialogue de haut niveau destiné à impulser les relations entre Washington et l’Afrique, a indiqué l’ambassadeur Bouguerra à l’APS à l’issue de ces discussions. Au cours de cet entretien, M. Yamamoto a souligné que son pays «attendait beaucoup de la contribution de l’Algérie aux débats prévus lors de cette réunion», notamment sur les questions de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la gouvernance en Afrique et la promotion du commerce et de l’investissement intra-africain, a-t-il précisé. Relevant l’importance de la contribution algérienne, la partie américaine a soutenu que la sécurité et la stabilité demeuraient un préalable au développement économique du continent. La réunion prévue les 16 et 17 novembre constitue, dans ce sens, la première initiative de la nouvelle administration américaine à l’endroit de l’Afrique et marque aussi un regain d’intérêt des Etats-Unis pour le continent, a relevé l’ambassadeur en expliquant que les trois thèmes qui seront débattus lors de cette rencontre constituent les priorités de l’Afrique en matière de sécurité, de gouvernance et de développement. (APS)