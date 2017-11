Accident de la route : 37 blessés à Ouargla

Trente-sept personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi soir sur la RN 3, à une quarantaine de kilomètres de Touggourt, a-t-on appris des services de la Protection civile. Un car de transport de voyageurs assurant la liaison Hassi-Messaoud/Béjaïa, avec cinquante passagers à bord, a percuté un dromadaire qui traversait la chaussée, causant des blessures à 37 personnes, dont trois été secourues sur place, a-t-on indiqué. Les 34 autres blessés, à différents degrés de gravité, ont été évacués vers l’établissement hospitalier Slimane-Amirat à Touggourt, et six d’entre eux l’ont déjà quitté après avoir reçu les soins nécessaires, a-t-on précisé. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux, pour s’enquérir de la situation et de la prise en charge des victimes. Plusieurs ambulances de la Protection civile (6) et des services du secteur sanitaire (5), ainsi que des matériels d’intervention de la Sonatrach et de la Protection civile ont été mobilisés pour les besoins de cette intervention de secours qui a duré jusqu’aux premières heures de jeudi dernier. Une enquête est ouverte par les services compétents pour préciser les circonstances exactes de l’accident.