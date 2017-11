Mila : Saisie de 54 pièces archéologiqueS

La brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de Mila a saisi 54 pièces archéologiques dans la commune d’Ain El Beida Hrich (Mila), a-t-on appris lundi dernier auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

Cette opération s'est également soldée par l’arrestation de deux individus, âgés respectivement de 28 et 31 ans, originaires de Mila, a précisé la même source, soulignant que l'opération de saisie a été effectuée à l'issue d'une enquête déclenchée sur la base de renseignements parvenus au service de la police dénonçant une activité suspecte des deux mis en cause.

Les pièces saisies (46 pièces de monnaie et 8 pièces de diverses formes) provenaient des opérations de fouilles et faisant l’objet de commercialisation illicite, selon les informations communiquées de même source.

Les pièces saisies sont «d’une valeur archéologique inestimable», selon l’expertise technique réalisée par les services de la direction de wilaya de la culture.

Présentées devant le parquet, le premier mis en cause dans cette affaire de trafic a été incarcéré, alors que son acolyte a bénéficié de la liberté provisoire, a-t-on indiqué.