Relizane : 2 morts et 4 blessés dans une collision

Deux femmes sont mortes et quatre autres personnes ont été blessées à des degrés différents de gravité, dans un accident de la circulation survenu hier soir dans la commune de Zemmoura (Relizane), a-t-on appris de l'unité principale de la Protection civile de la wilaya. L'accident s'est produit au niveau de la route nationale (RN 23) au lieu-dit «Chaaibia» suite à une collision entre un camion semi-remorque et un véhicule, a indiqué l'officier de permanence à l'unité, le lieutenant Youcef Chaib-Eddour. Une jeune femme âgée de 28 ans est morte sur le coup et une autre âgée (62 ans) a succombé à ses blessures à la polyclinique de Zemmoura où elle a été transférée par les agents de la Protection civile, a-t-il ajouté signalant que les blessés sont âgés entre 4 et 68 ans dont une fillette dans un état grave. Une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer les circonstances de cet accident. (APS)