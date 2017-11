Accidents de la route : 5 morts et 21 blessés en 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et 21 autres ont été blessées dans 6 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, indiquent hier les services de la Protection civile dans un communiqué.

La wilaya de Djelfa déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 2 personnes alors que 11 autres ont été blessées, suite à une collision entre un véhicule léger et un fourgon survenue dans la commune de Charef.

Les secours de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenus pour l’extinction de 6 incendies urbains, industriels et divers, dans plusieurs wilayas du pays, dont Bouira, qui déplore une personne blessée.