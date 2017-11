Tlemcen : Saisie de 73 kg de kif traité à El Aricha

Les douaniers ont opéré la saisie de 73 kg de kif traité à El Aricha (Tlemcen), a-t-on appris tout récemment auprès de la direction régionale des Douanes de la wilaya.

Exploitant des informations, les brigades des douanes de Sebdou et de Ouled Mimoune ont dressé, mercredi, des barrages de contrôle et des embuscades à tous les accès à la commune d'El Aricha (daïra de Sebdou), qui se sont soldés par l'interception du véhicule qui transportait la quantité de drogue saisie et l'arrestation de trois personnes qui ont été déférées devant la justice.

Par ailleurs, la brigade mobile des douanes de Maghnia a saisi 1.600 cartouches de fusil à chasse découvertes dissimulées dans une caisse à côté du siège avant d’un véhicule, lors d’un barrage dressé sur la RN 7A au lieu-dit «Bounaim», dans la daïra de Maghnia.

Le conducteur du véhicule a été arrêté et remis à la justice, selon un communiqué de la direction régionale des Douanes de Tlemcen.