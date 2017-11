Bechar : Quatre dealers arrêtés

Les informations faisant état d’un jeune homme, âgé de 32 ans, qui dissimulait des quantités de drogue à l’intérieur de son domicile, auront été le point de départ de l’enquête diligentée par les éléments de la BMPJ de Béchar, et qui n’auront pas eu de mal à appréhender le suspect, au sein de son domicile même, sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Béchar, et découvrir, à la suite d’une fouille minutieuse dudit lieu, d’une quantité de 3,11 kg de kif ainsi que la somme de 18.000 DA, fruit de la vente illicite de tels produits prohibés. La suite de l’enquête menée par ces mêmes services aura abouti à l’arrestation de trois autres complices que le premier suspect n’aura pas tardé à dénoncer. Les quatre dealers ont été présentés devant le procureur de la République et placés sous mandat de dépôt.

Ramdane Bezza